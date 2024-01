L’avenue de la Gare à Delémont reste un projet d’avenir

Les aménagements éphémères de l’avenue de la Gare à Delémont seront encore là quelques années… Le mobilier urbain et la zone de rencontre, en place depuis trois ans et demi, ont fait l’objet d’un sondage en automne 2022. La ville voulait connaître l’avis des utilisateurs de cette artère. Les résultats montrent que les participants saluent la réduction du trafic motorisé, mais également qu’ils souhaitent une zone de rencontre plus longue, avec un mobilier de meilleure qualité. Emmanuel Koller, conseiller communal en charge du dossier, indique qu’à terme, « le but est vraiment de faire une zone de rencontre qui irait de la place de la Gare jusqu’au collège, avec un concept tout à fait différent : on n’aurait plus de trottoirs, on aurait une zone arborisée qui rendrait beaucoup plus agréable cette avenue de la Gare ».

D’autres priorités

Reste que ce projet ne figure pas tout en haut de la liste des priorités de la ville en matière d’aménagements urbanistiques. Cette année, c’est la place Roland-Béguelin qui aura droit à un lifting. Et Emmanuel Koller de citer les autres projets menés en parallèle : la nouvelle école des Arquebusiers, la construction d’une déchèterie régionale et le développement du plan spécial Gare Sud. Le crédit pour l’aménagement définitif de l’avenue de la Gare pourrait donc être soumis au Conseil de ville et à la population en 2026, pour une réalisation en 2027. Autre projet évoqué de longue date dans le quartier de la gare à Delémont, la réalisation de gradins au Quai de la Sorne pour donner un accès à la rivière. À ce propos, Emmanuel Koller évoque un report « plutôt vers 2027 ». /lad