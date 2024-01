Le SIDP veut un retour des trains directs entre Porrentruy et Delémont

Le SIDP se mobilise pour que des trains directs soient réintroduits entre Porrentruy et Delémont. Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy indique jeudi avoir envoyé de nombreux courriers au Gouvernement jurassien depuis 2021. Une lettre a encore été transmise en ce début d’année. Selon le SIDP, cette démarche permettrait de renforcer la connectivité régionale et de faciliter la mobilité des citoyens du district. Le syndicat estime, par ailleurs, que de telles prestations permettraient d’améliorer la « fluidité du trafic et de réduire les embouteillages autoroutiers qui se forment à l’entrée des tunnels à Courgenay et à Glovelier ».

Selon Philippe Eggertswyler, membre du comité et maire de Porrentruy, le retour de trains directs constituerait également un poids supplémentaire dans la discussion actuelle autour de la ligne entre Belfort et Bienne. /comm-alr