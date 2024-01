Sorti(e) de boîte : Le 38

Depuis un peu plus de deux mois maintenant, il est possible d’acheter des produits de luxe en seconde main à Bassecourt. Le 38 shop a ouvert ses portes fin octobre. Son objectif : mélanger écoresponsabilité et luxe. Dans ses rayons, vous y trouvez donc de la maroquinerie, des vêtements, chaussures et autres accessoires, mais pas n’importe lesquels. Ils sont tous issus de grandes marques comme Yves Saint Laurent, Chanel ou encore Vuitton ou Cartier. Pour l’instant, il n’est pas trop difficile de garnir les présentoirs, selon la co-fondatrice Marion Villard :