Umberto Maggioni pour la première fois à la FARB

La FARB présente les œuvres d’Umberto Maggioni pour la première fois. La Fondation Anne et Robert Bloch expose un ensemble de terres cuites à l’occasion des 90 ans de l’artiste. Façonnées dans l’atelier du sculpteur à Belprahon et cuites à Bonfol, ces pièces « récentes » ont été produites durant les 30 dernières années et représentent un « travail sur le corps, la matière, les formes douces et intimes de la maternité ». Les visiteurs pourront découvrir 80 sculptures de taille variées, certaines aussi petites qu’un dé à coudre et d’autres plus grandes. L’art d’Umberto Maggioni reste accessible à un œil non initié selon la commissaire de l’exposition Isabelle Lecomte. « Même si vous n’y connaissez rien à rien, vous allez quand même reconnaître des torses de femmes, de jolies fesses, de jolies poitrines, de jolies cambrures. Donc pas besoin d’être un expert en sculpture », explique l’historienne de l’art.