Le Parc du Doubs regarde vers l’avenir

Le Parc du Doubs a reçu le feu vert de ses membres pour de futurs projets. La convention programme pour la période 2025-2028 a été validée jeudi soir en assemblée générale extraordinaire à La Ferrière. Le document est désormais dans les mains du Canton du Jura pour finalisation avant d’être soumis à la Confédération d’ici le mois de mars. Le dossier prévoit des projets et des actions dans douze thématiques différentes. « Nous avons un grand projet de soutien aux pâturages boisés qui sont sous pression à cause de la sécheresse et du bostryche », indique Régis Borruat. Le directeur du Parc du Doubs ajoute qu’il est aussi prévu de « soutenir la biodiversité en milieu bâti en apportant des conseils à l’attention des communes mais aussi du grand public ». Concernant l’économie durable, le Parc du Doubs veut aider les producteurs labelisés à vendre leur production sur son territoire. Et puis d’autres projets touchent à la mobilité douce, à la scolarité ou encore au tourisme.