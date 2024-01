Les Gourmands du Matin : Patrick Cerf

Chargé de projet pour le transfert de la ville de Moutier et parlementaire jurassien, Patrick Cerf est gourmand, et le revendique pleinement. Passionné de langue française et de gastronomie, il en savoure toutes les spécialités.

Amoureux de la cuisine française, il parle avec bonheur de daube provençale ou d’un pot lyonnais, en passant par la quiche lorraine et la queue de boeuf. Selon Patrick Cerf, la cuisine éveille le palais, met l’eau à la bouche et délie les langues… et son vocabulaire gourmand est sans limites. /jmp