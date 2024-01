L’univers d’Eliane Walther sur grand écran

Les premières images du documentaire ont été filmées en 2017. Les problèmes de santé d’Eliane et le Covid-19 ont nécessité une interruption. Malgré ces soucis, « Le théâtre magique d’Eliane » a finalement vu le jour. Coup de pouce bien accueilli : l’aide au financement de 25’000 francs de Suissimage, par le biais de son concours Momentum.

Dans le cadre des 59e Journées de Soleure, le documentaire de Lucienne Lanaz et Julie Frund-Pozner sera notamment projeté dimanche à 12h30 au cinéma Palace à Bévilard et à celui d’Uferbau à Soleure mardi à 9h30. Le film est aussi inscrit dans d’autres festivals et fait partie du programme Ciné-Doc. Il sera proposé au mois de novembre à une vingtaine de salles obscures. /ehe