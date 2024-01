Des animaux préhistoriques s'invitent dans des paysages pittoresques

Une double résurrection artistique

« C’est une double résurrection pour l’art », nous confie Philip Maire. Car l’artiste-peintre récupère des tableaux existants, dénichés dans des brocantes, pour leur donner une nouvelle vie. Un geste qui lui tient particulièrement à cœur. Le Neuvevillois a déjà travaillé avec des antiquités notamment. « J’ai vu le nombre d’objets qui passe devant nous et qui disparaît. On est une société qui a produit énormément ces 70 dernières années et notamment des tableaux. J’avais à cœur de reprendre ces tableaux et d’en faire autre chose avec l’idée de leur donner une nouvelle vie », pointe l’artiste.