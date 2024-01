C’est parti pour la centrale de biogaz de Courtemelon

Un projet vieux de 13 ans est récemment entré dans le concret pour la production d’énergie verte dans le Jura. La centrale de biogaz de Courtemelon a commencé à injecter du biométhane dans le réseau de gaz naturel depuis le 17 janvier. L’installation située entre Delémont et Courtételle est alimentée par le lisier et le fumier fournis par une dizaine d’agriculteurs ainsi que par les déchets verts du SEOD et des déchets agroalimentaires. Son objectif vise à produire 10% de la consommation en gaz de la ville de Delémont et sa région et d’économiser ainsi 800'000 litres de mazout par an. Le projet – qui avait été lancé par le SEOD - est porté par la société EcoBioVal formée par plusieurs agriculteurs. Il a nécessité un investissement total de 8 millions de francs. Les déchets verts sont broyés et se mélangent au purin, le tout est chauffé à 40 degrés dans des cuves pour produire du biogaz via des bactéries avant d’être raffiné pour parvenir à un méthane pur à 98%. C’est cette dernière substance qui est injectée dans le réseau, alors que le CO2 résiduel est rejeté dans l’air mais sans polluer puisqu’il est issu de la photosyntèse.