L’appel de l’abbé Pierre résonne toujours

Les 70 ans d’un appel qui résonne encore aujourd’hui. Le 1er février 1954, l’abbé Pierre faisait appel à la générosité pour aider les sans-abris en France. Depuis, le mouvement Emmaüs est né et s’est développé à travers 435 groupes dans le monde, dont un à Boncourt. Aujourd’hui encore, plusieurs indignations animent les compagnons. Le secrétaire général d’Emmaüs Jura cite par exemple : « le refus de prendre en considération les personnes exclues de notre société et l’inaction face à l’injustice, liée aux aspects sociaux et environnementaux ». Selon Vincent Chapuis, le mouvement Emmaüs passe à l’action en remettant sur le marché des objets de seconde main et en partageant la valeur ainsi créée. Le chiffre d’affaires se monte à environ 350'000 francs par année, un tiers est utilisé pour des projets d’entraide.