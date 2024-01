Un cabinet paramédical à Saignelégier

Une des ressources du cabinet : la médecine intégrative

Les soins prodigués seront remboursés pour une part par la Lamal en suivant les directives des médecins. Outre des soins infirmiers, des soins spécialisés seront aussi apportés, comme la gestion de la douleur et des œdèmes, des suivis diététiques, ainsi que des soins oncologiques et palliatifs. La mise en réseau est ainsi privilégiée. À cela s’ajoutent des médecines complémentaires, comme par exemple le drainage lymphatique, l’aromathérapie et la biorésonance. « Ce sont des valeurs qui nous tiennent à cœur », relève Mathilde Veuve-Chapatte qui explique que ces outils peuvent permettre à la personne de développer des ressources pour faire face à ce qu’elle traverse.