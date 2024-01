Un piéton légèrement blessé à Delémont

Un accident entre une voiture et un piéton a eu lieu ce lundi, peu après 12h, à Delémont. Les faits se sont produits le long de la place de la Foire. Un piéton s’est élancé sur la route en passant entre deux véhicules stationnés. Il a été heurté par un automobiliste qui circulait correctement depuis le haut de la vieille ville. Le piéton a été légèrement blessé et acheminé par une ambulance auprès du service des urgences de l’Hôpital du Jura. La circulation a été perturbée durant environ une heure et demie. /comm-fco