« 40 ans / 40 voix » avec Françoise Schaffter

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mardi, l’invitée fut Françoise Schaffter, journaliste à RFJ à la fin des années 1990 et début des années 2000. L’occasion d’évoquer l’importance de la diffusion d’actualités locales sur les ondes de la radio. « Ce qui m’a toujours marqué c’est d’aller à la rencontre de personnes, d’actualité dont on n’imaginerait pas qu’elles soient hyper captivantes. Mais à chaque fois, c’était des belles découvertes », a raconté Françoise Schaffter.

Autre invité de l’émission, Jean-François Roth a insisté sur l’importance des médias locaux qui ont « une grande utilité de service public ». Ancien conseiller aux Etats (1987-1994), ministre (1994-2006) puis président de Suisse Tourisme et de la Radio-Télévision Suisse Romande (RTSR), le citoyen de Courtételle a rappelé que le rôle de radio locale concessionnée est « important et extrêmement exigeant. La fidélisation de votre public est le constat d’une réussite », avant que l’un comme l’autre ne déguste quelques archives sonores de bêtisier. A écouter ci-dessous. /clo