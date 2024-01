« 40 ans / 40 voix » avec Sébastien Jubin

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mercredi, l’invité était Sébastien Jubin, journaliste à RFJ entre 2002 et 2012 avec une pause de quelques années durant lesquelles il avait troqué son micro pour une camera. L’Ajoulot a présenté La Matinale durant plusieurs saisons et est aussi un homme de théâtre et d’écriture. L’occasion justement d’évoquer les nuances de style qu’il y a entre l’écriture d’un bulletin d’information radiophonique, d’un article de journal ou même d’un livre puisque Sébastien Jubin en a écrit deux. « L’écriture radio est celle que je préfère », a raconté Sébastien Jubin. « Elle est imagée, utilise des mots simples, un bon rythme, le présent comme temps de conjugaison ».

Il a tenu à partager cette émission avec Sim’s puisque les deux compères ont vécu ensemble leurs premières expériences radiophoniques. L’artiste jurassien est aussi passé par la case RFJ, au début des années 2000. « J’ai une passion pour la radio, j’adore ça », s’est exclamé Sim’s. « L’écriture nous a lié, Sébastien et moi, a expliqué le chanteur. On ne fait pas la même chose, mais on s’est retrouvé dans plusieurs projets où lui jouait des choses que j’ai écrites ». Dans une atmosphère très décontractée, les deux compères ont dégusté quelques pastilles de bêtisier avant d’unir leurs talents respectifs pour offrir une chanson anniversaire à RFJ. A écouter ci-dessous. /clo