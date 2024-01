Clap de fin pour le Festi'Lab

La fin d'une belle aventure issue d'un rêve un peu fou : créer un festival de musique pour célébrer un anniversaire. Gaétan Lab et toute son équipe du Festi'Lab ont pris la décision de ne pas reconduire la manifestation l'an prochain. Après les jolis succès des éditions de 2019, 2021 et 2023, le festival tire donc sa révérence, a annoncé mercredi dans un communiqué le comité d'organisation.

« Si les bons souvenirs sont nombreux, les raisons d’arrêter le sont également », peut-on lire dans le texte. D’autres portes s’ouvrent en effet pour la majorité des organisateurs, entre opportunités professionnelles, autres occupations et priorités, peut-être aussi le manque d'énergie et de temps à consacrer à un projet conséquent. C'est que le Festilab s'était taillé une jolie réputation malgré sa petite taille. Des dizaines d'artistes régionaux et même quelques pointures venues d'ailleurs ont distillé leur art à la Grosse-Sagne à Corcelles, pour le plus grand plaisir des mélomanes. L'association Festi'Lab a été dissoute, l'occasion pour son comité de remercier une dernière fois chaque bénévole et spectateur. /comm-oza