Le ski aux Bugnenets doit-il être sauvé ?

Une modification, mais pas d’extension pour le Canton

De son côté, le Conseil d’Etat a été un peu surpris par le lancement de cette pétition. Alors que la société des Bugnenets-Savagnières parle d’une extension, le gouvernement neuchâtelois informe que la pétition se base sur des données cartographiques erronées. Le plan d’affectation déplacerait une partie du périmètre et ainsi ne bloquerait en rien les activités de la société, relève le conseiller d’Etat en charge du développement territorial et de l’environnement Laurent Favre. Selon le communiqué transmis mercredi, le Canton a prévu de sortir du périmètre de la réserve naturelle les terrains situés au bas de la station de ski, dans le but de faciliter de nouvelles adaptations et de donner plus de souplesse aux activités sportives et leurs installations. « Le Conseil d’Etat souhaite le maintien, l’adaptation et la modernisation possible des installations sportives », détaille encore Laurent Favre.