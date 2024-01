« 40 ans / 40 voix » avec Christophe Meyer

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce jeudi, Christophe Meyer en était l’invité. Le « fou d’Asuel » aux mille vies a été animateur à RFJ durant une bonne décennie. Des aurores au zénith en passant par l’apéro et le couché, sa voix a accompagné l’auditoire à toutes les heures de la journée. En 2004, il était même parvenu à allier son talent pour la musique à sa passion pour la radio en créant une chanson inspirée d’un titre d’émission C Meyer avant midi. « A RFJ, aucune émission ne portait le nom de l’animateur », s’est souvenu Christophe Meyer. « Alors j’ai proposé des titres à la Audiard. Ils ont tous été refusés par la direction, à qui j’ai alors dit : « si vous avez des meilleures idées, envoyez-moi un courriel à cmeyer@rfj... Et là, quelqu’un a dit : « Ah ben appelons-là C Meyer avant midi ! » Je pensais que c’était un gag, et c’est resté ! »

L’émission du jour étant consacrée à la musique jurassienne, Christophe Meyer était accompagné de deux autres chanteurs illustres, Taignons : Vincent Vallat et Félicien Donzé, alias LiA. Tous trois ont unis leurs guitares et leurs voix pour offrir de beaux moments de musique. A découvrir ci-dessous. /clo