De la chaleur pour la bonne cause à Bassecourt

C’est reparti pour quelques jours de fête les pieds dans le sable à Bassecourt. La Halle des fêtes du village s’est transformée en plage géante pour accueillir de jeudi à samedi la 16e édition du Tropicana Beach Contest. Les organisateurs ont conservé les ingrédients qui font le succès de la manifestation. Jeudi et vendredi, les volleyeurs prendront leurs quartiers sur le sable, alors que les jeux interplages animeront le samedi dès la fin d’après-midi : « On est contents que ces jeux reviennent », salue le président du TBC Cédric Membrez. Les compétiteurs s’affronteront avec humour sur différentes épreuves, « à l’image d’Intervilles mais sans la vachette », sourit-il. Toutes les soirées seront animées par des DJs de la région et d’ailleurs : « On veille à ce que la qualité soit au rendez-vous dans notre programmation musicale, tant d’un point de vue des artistes que du son. D’ailleurs, il est assez rare de voir des scènes aussi folles que celle que nous proposons dans notre région », se félicite Cédric Membrez.





Sensibilisation grâce aux associations

Comme d’accoutumée, l’ensemble du bénéfice que générera le Tropicana Beach Contest sera reversé aux six associations qui seront présentes à Bassecourt (ndlr : Espoir pour Eux, Ecoles de l'Espoir, InterAgir, Congo JU, soutien à l'enfance guatémaltèque et Jura Afrique). Celles-ci profitent de cette vitrine pour se présenter et pourquoi pas recruter de nouveaux membres ou obtenir un soutien, selon Cédric Membrez. Le samedi après-midi, dès 13h30, la plage sera réservée aux familles et ces associations proposeront gratuitement différentes activités pour les enfants, afin de les sensibiliser en passant du bon temps.

L’an dernier, le Tropicana Beach Contest avait permis de récolter 35'000 francs qui ont été redistribués aux associations. /mle