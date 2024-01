La Fondation St-Germain espère son nouveau bâtiment pour Noël 2025

Avec ce nouvel outil, la Fondation veut aussi réduire les placements hors canton, nombreux ces dernières années faute de places suffisantes. « Cela va nous permettre de rapatrier des jeunes que nous n’avons pas pu accueillir. Le projet représente un investissement conséquent de plus de 6 millions de francs, soutenu par le Canton du Jura et l’Office fédéral de la justice. Mais il permettra aussi de faire des économies, car les placements extra-cantonaux coûtent très cher », avance Philippe Eggertswyler.







Discussions en cours pour maintenir l’unité d’accueil à Porrentruy

Le directeur de la Fondation St-Germain espère aussi parallèlement conserver le site à Porrentruy dont l’avenir reste incertain. « Initialement, on prévoyait de rapatrier cette unité sur Delémont. Mais on se rend compte que la structure à Porrentruy a son utilité par rapport aux familles, aux écoles. Et les demandes sont telles que l’on est en discussion avec le canton pour maintenir notre structure en Ajoie ». Le délai d'opposition pour le futur bâtiment delémontain court jusqu'au 26 février. Les travaux pourraient démarrer en juin prochain pour une livraison autour de Noël 2025. /jpi