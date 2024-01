« 40 ans / 40 voix » avec Gaël Klein

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce vendredi, l’invité était Gaël Klein, arrivé dans le Jura en 1989 pour ne plus jamais en repartir ! Il fut journaliste à RFJ durant 21 ans avant de poursuivre sa carrière sur les ondes de La Première, radio pour laquelle il couvre l’actualité jurassienne depuis 2010. Gaël Klein a occupé diverses fonctions dirigeantes à RFJ, notamment celle de rédacteur en chef entre 2003 et 2010. « C’est une fonction très complexe », a témoigné Gaël Klein. « Il faut gérer une rédaction qui se doit d’être multi-tâche parce qu’on ne possède pas des journalistes spécialisés dans certains domaines ».

Il a partagé cette émission avec Pierre-Alain Berret, actuel directeur de la Chambre de commerce et d’industrice du Jura (CCIJ), ancien porte-parole de l’Etat jurassien, mais aussi et surtout… journaliste à RFJ au milieu des années 90. Pierre-Alain Berret a rappelé qu’un porte-parole est « un trait-d’union entre les autorités et la presse régionale. J’ai toujours apprécié travailler avec Gaël parce qu’il a beaucoup de respect des institutions ». A l’heure des anecdotes, Gaël Klein a apporté dans le studio des objets collectors de l’histoire de RFJ, notamment des montres et deux voitures miniatures uniques au monde ! A découvrir et écouter ci-dessous. /clo