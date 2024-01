Des gares jurassiennes à disposition pour des entreprises ?

Les gares jurassiennes qui disposent de locaux libres pourraient être utilisées pour accueillir des entreprises. C’est l’idée lancée par un postulat déposé par Alain Beuret à l’issue de la dernière séance du Parlement jurassien. Le député vert’libéral estime que l’imposition minimale à 15% des entreprises en Suisse va réduire la concurrence fiscale intercantonale et ouvrir de nouvelles perspectives pour le Jura. Pour Alain Beuret, il faut saisir l’occasion de mieux profiler le canton en tant que territoire suisse proche de la France et de l’Allemagne via la gare TGV de Belfort-Montbéliard et l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse. Le député vert’libéral constate que de nombreuses gares jurassiennes - comme celles de Boncourt, Porrentruy, Le Noirmont ou encore Courfaivre – disposent de locaux libres en raison de l’automatisation du trafic ferroviaire. Il suggère ainsi que les endroits en question soient mis à disposition pour accueillir des bureaux clés en mains destinés à des start-ups ou pour des sociétés de type « boîte aux lettres » qui ont leur siège sur place mais sans y développer leur activité économique. Pour Alain Beuret, il s’agirait d’un outil intéressant pour faire venir de nouvelles personnes morales dans le Jura. Les locaux pourraient, par ailleurs, aussi servir à des espaces de travail partagés pour des Jurassiens qui pratiquent le télétravail. Le député vert’libéral demande ainsi au Gouvernement d’étudier la possibilité de mettre en place un partenariat avec les acteurs concernés - soit les CFF, les CJ, les communes et la Société jurassienne d’équipement – pour que les espaces libres des gares soient mis en valeur. /comm-fco