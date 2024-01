L’économie circulaire comme stratégie de recyclage

En Suisse, le recyclage n’est plus la plus grande priorité même si elle reste essentielle. Le mot d’ordre du Congrès national sur le recyclage était l’économie circulaire. A l’inverse du principe de l’obsolescence programmée, l’objectif de cette économie est de réduire à un minimum l’utilisation de matériaux à la création d’un objet et de prévoir que les éléments de cet objet soient réutilisables, selon ce qui a été présenté à Bienne. « Il faut aller plus loin que le recyclage, selon Jasmine Voide, responsable pour la Romandie chez Swiss Recycle. Il faut rendre nos objets réparables et repenser la conception avant que les matières deviennent des déchets ».