Une fuite d’acide nitrique chez ETA à Boncourt

Les services de secours ont dû intervenir ce vendredi matin chez ETA à Boncourt, selon un communiqué de la police cantonale. Une fuite d’acide nitrique a été constatée par un employé vers 7h et l’entreprise horlogère a été évacuée. La police, les pompiers, deux ambulances et des spécialistes ont été déployés sur place. Aucun blessé n’est à déplorer, mais six personnes ont tout de même été soumises à un contrôle médical. Après investigation, il a été définit que ni la population, ni l'environnement ne courraient aucun danger. Un problème d'étanchéité survenu sur une pompe est à l’origine de la fuite.

