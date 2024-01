La grogne du monde paysan touche aussi le Jura

Le monde paysan se mobilise aussi dans le Jura pour faire entendre ses revendications. Alors qu’une vague de protestations touche depuis quelques semaines plusieurs pays européens, AgriJura a décidé de lancer une action pacifiste. Après avoir reçu de nombreux messages, l’organisation faitière a proposé à ses membres d’installer des panneaux sur le bord des routes. Différents slogans y seront inscrits tels que « Des prix justes, pas des marges injustes » ou encore « Fermes qui arrêtent, campagnes désertes ».

Les problèmes ne diffèrent pas d’un pays à l’autre, selon le directeur d’AgriJura. « La situation chez nos voisins est symptomatique de ce que vivent souvent les agriculteurs dans nos pays développés avec des contraintes tant politiques qu’environnementales qui deviennent de plus en plus difficiles à suivre et à comprendre », explique François Monin. Le bas niveau des revenus agricoles est notamment pointé du doigt avec des prix à la production qui ne cessent de baisser. Le responsable évoque aussi une impression pour les agriculteurs d’être les boucs émissaires pour tous les maux.

Pas de blocages à l’ordre du jour

Selon le directeur d'AgriJura, la colère gronde aussi en Suisse et le risque de voir des manifestations d’ampleur comme en France ou en Allemagne est bel et bien réel. « Nous sommes vraiment à un tournant. On sent qu’il y a un brasier qui ne demande qu’à prendre », indique François Monin. Ce dernier estime toutefois qu’il est important de ne pas en arriver à une situation avec des blocages ou des destructions. « Le but n’est pas d’embêter la population. Nous sommes dans un pays avec une démocratie directe. Le consommateur et le votant nous soutiennent de façon importante lorsqu’il y a des votations », souligne le directeur d’AgriJura.