« 40 ans / 40 voix » avec Jérôme Mouttet

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Pour lancer cette deuxième semaine de fête, l’invité était Jérôme Mouttet, imitateur et humoriste, devenu chroniqueur puis animateur sur RFJ ! Il a démarré en 2005 pour décrocher un contrat professionnel en 2011, lui qui avait travaillé auparavant comme électricien ! Il faut bien convenir qu’il est parfois un peu disjoncté, mais lorsque tous ses neurones sont allumés, il croque l’actualité, ses collègues et les personnalités d’ici et d’ailleurs avec talent. « L’humour en radio ne se construit pas du tout de la même façon que pour un spectacle, a expliqué Jérôme Mouttet. Heureusement que j’ai commencé par des chroniques, cela a permis de m’adapter. »

L’enfant du Val Terbi anime Midi n’a pas d’ombre (11h-13h) depuis dix ans sur RFJ. Une émission dans laquelle se déroule le célèbre jeu de culture générale du Presse-Citron. Par surprise, Jérôme Mouttet a découvert l’arrivée en studio de quatre personnes habituées de son jeu qui ont cette fois-ci inversé les rôles. Alors, 10 sur 10 pour Jérôme ? La réponse, à découvrir ci-dessous. /clo