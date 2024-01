Elisa Shua Dusapin invitée d’honneur du Salon du livre de Genève

Elisa Shua Dusapin sera sous les feux des projecteurs à Genève. L’autrice jurassienne figure parmi les invités d’honneur du Salon du livre, qui se tiendra du 6 au 10 mars prochains à Palexpo. Elle disposera d’une carte blanche, comme l’auteur et éditeur Joël Dicker et l’autrice de bande dessinée Léonie Bischoff. A cette occasion, Elisa Shua Dusapin conversera avec ses traducteurs allemand et anglais, l’auteur français Jean-Philippe Toussaint, puis avec le réalisateur et co-scénariste du film Hiver à Sokcho, inspiré du roman de la Jurassienne. /comm-rch