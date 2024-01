Fermeture de l'A16 entre Tavannes et Loveresse

Le trafic sera restreint sur l'A16 entre Tavannes et Loveresse. Le tronçon sera fermé à la circulation du 31 janvier dès 8h jusqu'au 1er février à 17h, annonce ce lundi l'Office fédéral des routes. En cause, des travaux de réfection de la couche de roulement. Dans le cas où une fermeture totale ne serait pas nécessaire, le trafic sera sorti à la jonction de Tavannes et rentrera sur l'autoroute par la bretelle en direction de Delémont. Une sortie forcée sera cependant nécessaire en provenance de Delémont à la jonction de Loveresse. Les automobilistes sont invités à emprunter la déviation par la route cantonale mise en place entre Reconvilier et Tavannes dans les deux sens. /comm-edr