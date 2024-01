Le sport comme arme contre les chutes

Selon lui, l’entrainement idéal se compose de « 20 minutes d’entrainement d’équilibre, 10mn d’entrainement à la force et des exercices avec des composantes motrices et cognitives ». Prévenir la chute des séniors est une mission importante pour le Bureau de Prévention des Accidents qui souligne que « la part des personnes âgées est en augmentation » suite au vieillissement de la population suisse. En plus de sauver des vies, la mesure pourrait améliorer la qualité de la santé des séniors et réduire les coûts liés aux chutes. /vfe