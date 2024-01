Pour faire du bruit autour de la surdité

De nombreux préjugés

Martine Kaba-López, professionnelle de la surdité et maman de Hadja, affirme qu'il y a encore trop de méconnaissance autour de cet handicap : « Par exemple, on pourrait penser qu'un personne qui porte un appareil auditif entend, or, ce n'est pas le cas. Le but de l'exposition est aussi de rectifier ces fausses idées ».

En marge de l'exposition, des ateliers de sensibilisation pour les enfants sont mis sur pied. Un spectacle de contes traduit en langue des signes française se déroulera en date du 11 février 2024 à la Salle des Hospitalières de la bibliothèque municipale de Porrentruy. /cbu