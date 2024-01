« 40 ans / 40 voix » avec les voix du terroir

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mardi, émission particulière puisqu’il n’y avait pas UNE voix invitée, mais plusieurs. On a voulu mettre à l’honneur des voix du terroir car depuis son lancement, RFJ a donné la parole à des passionnés qui ne sont pas des professionnels de la radio, mais y viennent pour raconter et mettre en valeur les spécificités du Jura. Certains d’entre eux y œuvrent depuis plus longtemps que les voix d’aujourd’hui. Michel Choffat, dit L’Ugène, raconte des histoires en patois depuis 1984 sur RFJ. Jean-Marie Nusbaume, prêtre et chanoine du canton du Jura, partage des réflexions spirituelles depuis 1986. Quant à Olivier Boillat, il accompagne Jean-Michel pour la réalisation dedepuis 17 ans. À eux trois, ils cumulent plus d’un milliers de chroniques et sont venus partagés leurs souvenirs dans l’émission du jubilé. /clo