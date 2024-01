Les jeunes agriculteurs jurassiens marchent aussi sur la tête

Le mouvement de protestation des agriculteurs français et européens fait écho dans la région. Les jeunes agriculteurs jurassiens (JAJ) annoncent ce mardi rejoindre le mouvement « On marche sur la tête » né en France fin octobre dernier. Ils dénoncent les « dysfonctionnements qui menacent notre agriculture locale » en précisant que leur ralliement ne se fait « pas dans la colère, mais dans le désir de restaurer la justice ». Le groupe jurassien encourage la signature de la pétition lancée ce mardi par l’union suisse des paysans, Agora et les chambres d’agriculture.

Les jeunes agriculteurs jurassiens articulent leur communication autour de cinq dénonciations. Ils pointent du doigt les « organisations "protectrices" de l’environnement » et des initiatives « déconnectées des réalités du terrain ». La diminution du budget fédéral alloué à l’agriculture malgré une augmentation des contraintes est également mise en cause par les Jurassiens : « Si les contraintes augmentent, le budget doit suivre, c’est du bon sens pour la viabilité de nos exploitations », expliquent les JAJ. Le groupe réclame aussi des procédures administratives simplifiées tout en dénonçant une politique agricole complexe. Enfin, ils dénoncent une « dictature des prix », le tourisme d’achat et le greenwashing. « Les prix que nous percevons actuellement ne suffisent pas à couvrir nos frais de production », précise le communiqué des JAJ. /comm-jad