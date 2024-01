Les nouveaux défis du programme Arc jurassien

Soutenir des petits projets locaux. C’est un des objectifs du nouveau programme Arc jurassien, qui concerne les cantons de Neuchâtel, du Jura, de Berne et de Vaud. Les membres de l’association arcjurassien.ch, qui gère le programme, ont présenté lundi matin les lignes directrices pour les années 2024 à 2027. Leur but est d’aider des projets intercantonaux à se développer, notamment dans les secteurs de l'industrie et du tourisme. Parmi les objectifs du nouveau programme figure aussi l’envie d’aider des projets locaux et innovants.