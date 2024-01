« 40 ans / 40 voix » avec Stéphanie Schaller

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce mercredi, plongeon dans l’univers de La Matinale avec Stéphanie Schaller, animatrice de l’émission depuis bientôt cinq ans. « C’était mon rêve d’animer cette émission, a avoué Stéphanie Schaller. Mais comme je travaillais dans le secteur publicitaire j’ai dû gratter du pied un moment pour pouvoir être transférée. »

Elle fut accompagnée par les deux journalistes qui l’accompagnent à tour de rôle entre 6h et 9h tous les matins. Marceline Michon et Michel Leoni ont raconté les coulisses de l’émission et de croustillantes anecdotes sur le trio avant qu’un invité surprise, à quatre pattes, ne débarque sans crier wouf dans le studio : Fenris, le chien de Stéphanie. A découvrir ci-dessous. /clo