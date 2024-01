Crédit d’études validé pour le collège Stockmar

Les études pour la rénovation du collège Stockmar peuvent commencer. Mercredi soir, à Chevenez, le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy a accepté à l’unanimité un crédit de 1,7 million de francs. Cette somme permettra de clarifier et d’estimer les travaux à réaliser pour assainir le bâtiment de Porrentruy. Les devis précis pourront ainsi servir de base solide pour établir le coût de rénovation. Pour l’heure, un montant de 24 millions de francs est affiché. Tous les délégués du SIDP se sont accordés sur la nécessité de rénover le collège Stockmar. Mais plusieurs voix se sont fait entendre quant aux répercussions du coût de ses travaux sur les finances communales.





Des honoraires trop chers ?

Le nouvel arrivé John Moser, de Basse-Vendline, a demandé aux autorités municipales de Porrentruy de faire un effort sur le prix de vente de 1 million de francs. De plus, le montant des honoraires des architectes dépasse, selon lui, l’entendement. Sur ce point, le chef de service du SIDP, Gregory Pressacco, a indiqué que le bureau choisi, qui se trouve en face du collège, était le moins cher. D’autres devis étaient deux fois plus élevés. Le maire de Grandfontaine, Sylvain Quiquerez, a rappelé que, dans sa commune aussi, on devait rénover l’école. Il a souhaité qu’à l’avenir, on réfléchisse à optimiser l’utilisation des salles de classe du district plutôt que d’en construire des nouvelles.