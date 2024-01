L’hydrogène, un risque supplémentaire pour les pompiers

Formation et mesures préventives

Les professionnels des centres de renfort d’incendie et de secours sont spécialement formés aux interventions en présence d’hydrogène et d’autres substances dangereuses. « On a un cours de deux jours où l’on envoie tout notre personnel pour les véhicules à carburant alternatif. Une partie du cours est dédiée aux véhicules à hydrogène. », explique Nicolas Dobler. Mais les pompiers de Porrentruy et son commandant ne contentent pas d’adapter leurs techniques d’intervention. Ils participent aussi à la mise en place de mesures préventives. « On fait volontiers des visites d’entreprises. Dès qu’il y a une nouvelle installation dans une usine, on va voir sur place et on regarde ce qu’il est possible de faire ». /jad