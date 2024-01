La compagnie BLS débarque sur la ligne entre Bâle et Bienne

La compagnie BLS arrive sur la ligne ferroviaire Bâle-Delémont-Bienne. L’entreprise bernoise et les CFF ont annoncé mercredi matin un renforcement de leur collaboration en ce qui concerne le trafic grandes lignes. Concrètement, des trains BLS circuleront dès décembre 2025 sur ce tronçon. L’introduction de cette nouvelle ligne s’inscrit dans le cadre du retour de la cadence à la demi-heure en lien avec le doublement de la voie entre Grellingue et Duggingen.

La société bernoise a commandé sept rames du modèle Mika pour transporter les voyageurs entre Bâle et Bienne. Ces rames disposent de près de 250 places assises, de zones pour les vélos et les bagages ainsi que d’une zone bistro. La deuxième liaison grandes lignes sur ce tronçon continuera d’être exploitée par les CFF et sera prolongée jusqu’à Lausanne. Son terminus se situe aujourd’hui à Bienne.





Une nouvelle qui réjouit le canton du Jura

Dans un communiqué publié mercredi après-midi, le canton du Jura s’est réjoui de l’arrivée de BLS sur son territoire. L’Etat dit également accueillir avec satisfaction la « confirmation du retour, après dix ans, de la relation directe entre Bâle, Delémont, Moutier et Lausanne dès décembre 2025 ». Les autorités cantonales indiquent, par ailleurs, être très favorables à la volonté exprimée par BLS « de faire une promotion active en particulier pour le trafic de loisirs ». /comm-alr