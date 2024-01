Les défis ne manquent pas pour le nouveau président de la FH

Si la dynamique est plutôt positive actuellement, Yves Bugmann indique qu’il devra, en premier lieu, maintenir les activités d’une faîtière « qui marche bien ». Mais il devra aussi faire face à des défis qui guettent le secteur horloger, parmi lesquelles l’arrivée de l’intelligence artificielle qui sera « assez diruptive », estime le président de la FH. S’il peine actuellement à identifier les effets concrets, il imagine déjà différentes implications dans la production, la distribution mais aussi dans la promotion des montres dans le monde. De quoi faire craindre pour l’emploi ? « Je ne pense pas. Bien au contraire, je pense que l’intelligence artificielle peut nous aider, comme un assistant », rétorque-t-il.

Et les obstacles ne s’arrêtent pas à la seule question de l’IA, poursuit Yves Bugmann. Les performances du secteur sont aussi dépendantes de la force du franc et des relations entre la Suisse et l’Europe. Deux points pour lesquelles des réponses politiques sont attendues. Il s’agira alors, pour le nouveau président, de réussir à sensibiliser les élus à sa cause.