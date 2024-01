Un anniversaire sans neige pour la journée équestre de Muriaux

Même sans l’or blanc, la fête ne sera pas gâchée. « On a toujours une variante sans neige qui est très bonne », souligne le président du comité d’organisation Claude Boillat qui prévoit, en cas de mauvais temps, un possible report de l’événement. Mais pas d’inquiétude, « il annonce du soleil dimanche », lance avec optimisme le Taignon. La première journée équestre de Muriaux s’est tenue en 2001. Claude Boillat fait partie des fondateurs de la manifestation. « C’est une petite affaire de famille et d’amis. Un jour on passera le flambeau », lâche-t-il avec une pointe d’émotion. /nmy