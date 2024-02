« 40 ans / 40 voix » avec Jean-Yves Gentil

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce jeudi, l’invité était Jean-Yves Gentil, journaliste devenu politicien et tout fraîchement nommé secrétaire général de l’Association jurassienne des communes (AJC). Il a démarré en 1985 comme… rangeur de disques, a passé par l’animation d’une émission rock avant de devenir journaliste puis rédacteur en chef. « Le matériel d’enregistrement était lourd, parfois encombrant, mais d’une fiabilité qui concurrence certains systèmes d’horlogerie », a expliqué Jean-Yves Gentil devant les yeux écarquillés de Loïc Georgy, jeune journaliste qui n'a connu que la radio numérique dans laquelle, il est même désormais possible d’interroger en direct des invités via…Whats’App. C’est ainsi qu’est arrivé dans le studio un certain Antoine Droux, qui a formé avec Jean-Yves Gentil un duo complice en matinale durant plusieurs années sur RFJ. À écouter ci-dessous. /clo