L’AJC a nommé son secrétaire général

Dans un processus de professionnalisation, l’Association jurassienne des communes se cherchait un secrétaire général. C’est Jean-Yves Gentil qui a été désigné par le comité directeur, à l’unanimité. Il entre officiellement en fonction ce jeudi 1er février.

Jean-Yves Gentil est journaliste de formation et possède une longue expérience politique au Palais fédéral, mais également en tant qu’élu au niveau du Parlement jurassien, au Conseil communal et au Conseil de Ville de Delémont. Il avait déjà été mandaté par l’AJC l’année dernière pour proposer une réforme des statuts et la restructuration du secrétariat.

À noter que ce jeudi marque aussi la mise en service officielle des nouveaux locaux de l’AJC, à la route de Bâle 5 à Delémont. Une permanence y sera tenue chaque jour de semaine, en matinée. /comm-lad