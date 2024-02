Le Carnaval du Jura vivra un record

Le Carnaval du Jura s’apprête à vivre une 66e édition haute en couleurs. La manifestation se tiendra du vendredi 9 février au mardi 13 dans les rues, bars, restaurants et halles de Bassecourt. Cette année, les organisateurs ont misé sur le thème Route 66, d’après un communiqué diffusé mercredi. Plusieurs cortèges auront lieu dans les rues du village, dont le défilé nocturne du samedi soir et le grand rassemblement de dimanche après-midi. Ce dernier réunira 21 chars, un record pour le Carnaval du Jura, et 12 cliques de notre région, de Suisse romande et de France. Le programme complet de la manifestation est à retrouver ici. /comm-mle