Playmobil, une passion qui anime Christian Bart depuis 50 ans

Playmobil fête son demi-siècle ce jeudi. L’entreprise de jouets miniatures touche encore aujourd’hui toutes les générations. Christian Bart en est la preuve. Le passionné de 54 ans collectionne les Playmobil depuis son plus jeune âge. Il revient sur les prémices de la marque allemande qui ne comptait, lors de son lancement, que trois figurines. Depuis, Playmobil a énormément évolué et la collection du Vadais également, cela va des pompiers à un terrain de football en passant par une écurie. Une panoplie de jouets qu’il partage désormais avec son fils de six ans, Eloa.