Sorti(e) de Boîte : la Tête Dure

La Tête Dure va-t-elle devenir le prochain Parmesan Suisse ? « Non, ce n’est pas l’objectif car nous n’en produisons pas assez », ajoute le fromager. « Quand on crée un fromage comme celui-ci, il faut toujours tenir compte du fait qu’on est pas sur un marché demandeur, en d’autres termes il y a assez de fromages. C’est pour cette raison qu’il faut développer une recette spéciale dans une catégorie où il y aura le moins de concurrence possible ». /jse