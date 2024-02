Il est désormais possible d’obtenir des pellets 24h/24 et 7j/7 à Glovelier. Les entreprises JAG Jakob SA à Porrentruy (conception), Zaco Fournitures Sàrl à Coeuve (fabrication) et le Groupe Corbat (producteur de pellets) se sont alliées pour proposer Pelbox, un distributeur automatique de pellets.

La machine est en service dès ce jeudi à Glovelier, sur le parking du restaurant Café de la Poste. Elle permet d’éviter le conditionnement des pellets sous plastique, grâce à des bidons réutilisables disponibles sur place. Le paiement s’opère par carte ou Twint. Une matinée de démonstration est prévue le samedi 10 février dès 9 heures. /comm-lad