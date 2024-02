Un lieu pour s'occuper de parents et enfants

Les parents bichonnés pendant qu’on s’occupe de leurs enfants

L’association a donc voulu remédier à la situation en proposant un service inédit dans la région : des soins prodigués aux parents pendant que l’on s’occupe de leurs enfants. Pour l’instant, l’équipe est composée de trois praticiennes de santé et d’une babysitter. « Nous proposons divers soins pour les parents, des massages, des soins énergétiques ou encore des ateliers ou des conférences, explique Tiffany Cattin. Pendant ce temps, nous nous occupons de leurs enfants. Tout réunir en un même lieu permet aussi d’éviter du stress lié aux trajets. » L’association est à but non lucratif, seuls les praticiens et praticiennes seront rémunérés précisent les deux sœurs.

Le Centre est niché à Villars sur Fontenais, dans un lieu symbolique pour Rachelle et Tiffany Cattin. « C’était la maison de notre grand-mère, explique Rachelle Cattin. Notre maman a grandi ici et nous avons passé de nombreux moments à jouer dans cette maison ou dans le jardin. » Deux pièces ont été aménagées pour l’accueil des enfants au rez-de-chaussée, mais l’idée est de les faire jouer dehors autant que possible. La pièce dédiée aux soins des parents a été installée dans le sous-sol de la maison. Plusieurs plages horaire seront bloquées chaque semaine pour accueillir parents et enfants.