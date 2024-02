« 40 ans / 40 voix » avec Régis Cerf

RFJ retrace son histoire à l’occasion de ses 40 ans. L’émission « 40 ans / 40 voix » fait revenir en studio des voix marquantes et plonge dans les archives et les anecdotes pour raconter les coulisses et les moments forts vécus sur les ondes depuis 1984.

Ce vendredi, l’invité était Régis Cerf, journaliste à RFJ entre 1994 et 2017. Même s’il a touché à toutes les facettes du métier, l’enfant de Courtemaîche est surtout un passionné de sport. Cela fait désormais 30 ans qu’il commente des matches, notamment ceux du HC Ajoie, d’abord à la radio, ensuite la télévision. « ».

Régis Cerf a été accompagné dans l’émission par deux autres commentateurs qui ont marqué les esprits et fait vibrer les passionnés : Patrick Buchwalder et Jacques Chapuis. Entre des histoires de câbles à tirer, de jurons à éviter, d’émotions à partager, de goooooaaaall à réécouter, cette émission a été à l’image d’un match de sport : un florilège d’émotions. A écouter ci-dessous. /clo