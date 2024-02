Des entreprises jurassiennes se mobilisent pour la bonne cause

Un ancien canapé qui traine dans votre salle de repos ? Des machines dont vous n'avez plus l'utilité, ou tout simplement, une envie de de partiper à une action durable ? Pour marquer le 70ème anniversaire de l'appel de l'Abbé Pierre, Emmaüs Jura a lancé un appel aux dons, communes, individus, mais également aux entreprises de la région. Parmi elles, l'entreprise Mac Jura SA à Porrentruy, a livré quelques machines à laver et laves-vaisselles à Boncourt : « Nous participons pas uniquement aujourd'hui, c'est une démarche qui s'est inscrite sur le long terme », explique Jérome Simon, son directeur. « Tout ce qui arrive ici à Boncourt est du matériel qui va durer. Il est soumis à un contrôle et fabriqué en Europe », complète-t-il.