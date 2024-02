Un comité jurassien apporte son soutien à la 13e rente AVS

Un comité jurassien appelle la population à dire « oui » le 3 mars à l’initiative AVS+. Il a présenté ses arguments vendredi matin en faveur d’une 13e rente. L’entité réunit tous les partis de gauche, le PCSI, une dizaine de syndicats ainsi que l’AVIVO, l’association de défense des retraités. Le comité estime que la Suisse a les moyens d’octroyer cette rente supplémentaire sachant que la situation financière de l’AVS est saine depuis la dernière réforme de 2021. Les intervenants ont rappelé que tout augmente alors que les rentes stagnent. La 13e rente AVS compensera, selon eux, la perte du pouvoir d’achat.

RFJ vous proposera un débat mercredi dès 18h20 sur cet objet entre le conseiller national socialiste Pierre-Alain Fridez et le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura, Pierre-Alain Berret. S’en suivra un autre débat entre Pierre-Alain Fridez et Nicolas Kocher des jeunes PLR sur l’initiative qui demande une élévation progressive de l’âge de la retraite. /alr