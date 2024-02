Un immeuble d'une trentaine d'appartements en projet à Alle

Un grand immeuble pourrait bientôt être construit à Alle. Une demande de permis de construire a été publiée cette semaine dans le Journal officiel pour un bâtiment avec 27 appartements. La commune ajoulote se montre plutôt favorable au projet porté par des promoteurs bernois et fribourgeois. Une partie des logements sera destinée à la location et le reste à la vente en PPE (propriété par étage). En cas d’acceptation du permis, le chantier débutera cet été pour une durée d’un an. Les éventuelles oppositions au projet peuvent être formulées jusqu’au 4 mars. Les initiateurs ont également acquis un terrain à Courrendlin pour la construction d’un immeuble comprenant 30 appartements. Le traitement du permis de construire est en cours./age