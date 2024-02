La pétition pour le monde agricole engrange les signatures

Le monde agricole se mobilise aussi via une pétition. L’Union suisse des paysans collecte des signatures. La pétition en ligne, lancée lundi après-midi, cumule déjà 27'300 noms, à cela s’ajoutent les 35’000 collectés sur la version alémanique. Michel Darbellay, membre de la direction de l’USP, se réjouit que le texte connaisse autant de succès : « c’est presque au-delà de nos attentes ». La démarche s’inscrit dans le mouvement amorcé en Europe pour revaloriser la profession. Les revendications portent notamment sur une meilleure reconnaissance des rôles multiples de l’agriculture et sur des prix équitables pour le travail et les produits fournis. « Je pense que c’était important, par rapport à la colère paysanne qui s’est exprimée, de pouvoir mettre des mots, de pouvoir mettre des attentes et de formuler ces revendications », indique le Jurassien.